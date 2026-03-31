وزير الدفاع يلتقي بمدير الاستخبارات بقيادة القوات الأمريكية بإفريقيا

التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مدير الاستخبارات بقيادة القوات الأمريكية بإفريقيا، الأميرال “بن سنيل”، وحضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس “بيل بزي” و عدد من المسؤولين من الجانبين.

و نوّه الوزير بالمناسبة، بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعود إلى أواخر القرن 18، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابيّة المحقّقة لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبالمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات بين البلدين، وترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيّين إلى تونس وتسليم تجهيزات ومعدّات عسكريّة لتعزيز الجاهزيّة العمليّاتيّة والقدرات العسكريّة للجيش التونسي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

و أضاف أن نجاح برنامج التعاون الثنائي لا يقتصر على الاسناد العسكري فقط بل على شراكة متوازنة طويلة الأمد مبنيّة على الثقة والاحترام المتبادلين والقيم والمصالح المشتركة.

كما أكد على أهميّة مواصلة تنفيذ خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين، خاصّة تلك المتعلّقة بتطوير وبناء القدرات العملياتية للجيش الوطني وتعزيز إمكانياته اللوجستية المتلائمة مع التهّديدات غير التقليدية على غرار الجريمة المنظّمة العابرة للحدود والإتجار بالبشر والإرهاب والتهريب وتجارة المخدّرات، بالإضافة إلى تأمين الحدود والاستعلامات، معبّرا عن أمله في أن يتدعّم التعاون المشترك نظرا للدور الذي تلعبه تونس كمصدر للأمن وعامل استقرار محوري بالمنطقة.

و من جهته، بين الأميرال “بن سنيل”، أن هذا اللقاء يمثل فرصة لاستشراف آفاق جديدة للتعاون في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، وأشاد بمتانة العلاقات بين البلدين وبالدور الريادي الذي تضطلع به تونس في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا التزام الادارة الأمريكية بمواصلة التعاون الثنائي ودعم جهود وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش التونسي.

