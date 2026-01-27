Français
وزير الدّاخليّة يستقبلُ سفير الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل وزير الدّاخليّة السيّد خالد النّوري صباح اليوم 27 جانفي 2026 بمقر الوزارة سعادة سفير الولايات المتّحدة الأمريكية السيّد بيل بازي Bill Bazzi والوفد المُرافق لهُ، وبحضور السيّد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن.
و قد مثّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات و الشّراكة المتميّزة بين الطرفين التونسي والأمريكي، ولتأكيد الحرص المتبادل من أجل تعزيزها وتنويعها خدمة لأمن ومصلحة الشعبين الصديقين، كما تم التطرّق إلى عدد من مشاريع التعاون المشتركة ذات الصلة بمجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
