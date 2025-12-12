وزير الدّفاع يؤدّي زيارة تفقّد إلى الإدارة العامة للصّحة العسكرية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدّى وزير الدّفاع الوطني، خالد السهيلي، يوم أمس الخميس، زيارة تفقّد إلى الإدارة العامة للصحّة العسكرية بباب سعدون، اطّلع خلالها على ظروف العمل وعلى المهام التي تضطلع بها مختلف المصالح والهياكل التّابعة لها، فضلا عن البرامج المستقبلية التي سيتمّ تنفيذها من أجل تطوير أداء منظومة الصّحة العسكرية.

واطّلع بالمناسبة على المشاريع في مجال تعصير البنية الأساسية وتوفير المعدّات والتجهيزات الطبية الضرورية والموارد البشرية المتخصصّة، داعيا المشرفين على هذا الهيكل إلى إعداد تصوّر لاستراتيجيّة تطوير منظومة الصّحة العسكرية ومخطّط تنفيذي لمحاور الجهد، يتمّ تطبيقه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأعرب وزير الدّفاع الوطني خلال هذا اللّقاء، عن شكره لأفراد الصحّة العسكريّة عموما، لمجهوداتهم الاستثنائيّة التي يبذلونها لتأمين التغطية الصحيّة لأفراد القوّات المسلّحة وتقديم خدمات صحيّة ذات جودة بالرغم من الصعوبات المعترضة أثناء أداء مهامهم، وحثّهم بالمناسبة على مزيد البذل والتحلي بالروح الوطنية والعمل على العناية والإحاطة بالعسكريّين المباشرين والمتقاعدين وبعائلاتهم وذوي الأحقيّة في العلاج من حيث التسريع في تجديد بطاقات العلاج وضمان الرعاية الصحيّة وتوفير الأدوية الضرورية وتطوير التطبيقات الإعلامية لتسهيل الخدمات الطبية المسداة لفائدة المنتفعين وتحسين جودتها.

