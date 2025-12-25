Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الدّفاع يؤدّي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة

وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة

أدّى وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، أمس الأربعاء، زيارة تفقد إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة، أين اطّلع على ظروف عيش العسكريين المنتمين إليها، وتفقّد سير العمل بمختلف فضاءاتها وبالمنشآت العسكرية المنتصبة بها.

وزار بالمناسبة الأكاديميّة البحرية ومدرسة الاختصاصات والتطبيق ومراكز التكوين والتدريب في السلامة البحرية لجيش البحر واطلع على دورها في تكوين الضباط لفائدة البحرية الوطنية والبحرية التجارية وجميع الهياكل الوطنية المتدخلة في البحر وتنظيم دروس التطبيق للضباط علاوة على تكوين وتدريب أفراد طواقم الأسطول البحري التجاري الوطني والأجنبي في مجال السلامة البحرية والتكوين العسكري والبحري للجنود وضباط الصف بجيش البحر.
كما عاين وزير الدفاع الوطني المشاريع المبرمجة في مجال تطوير البنية الأساسية وبرامج التوسعة لتحسين ظروف الإقامة والعيش بهذه المنشآت، مؤكدا على ضرورة التسريع في انجاز مختلف أقساط الأشغال المتبقية لأهمية دورها في تعزيز الجاهزية العملياتية للأفراد تماشيا مع استراتيجية جيش البحر لتنمية قدرات العنصر البشري وتطوير أساليب وظروف العمل بالوحدات وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين التميّز الأكاديمي والتكوين البدني وتنمية المهارات القياديّة بما ينسجم مع المعايير الدوليّة في التعليم والتكوين العسكري والبحري.
وعبّر عن شكره وارتياحه للمستوى العلمي والعمليّاتي الذي بلغته مختلف هذه الوحدات، مثمّنا مجهودات كلّ الأفراد في سبيل الرفع من جاهزيّتهم وتطوير أساليب عملهم داعيا إياهم إلى تطوير برامج التكوين وتحيينها بالاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي وحسن الاستعداد والاستباق حتى يواكبوا التطوّرات التقنيّة ويحافظوا على نفس مستوى الجاهزية واليقظة والتفاني في أداء مهامهم بكل روح وطنية وثبات على عقيدتهم العسكريّة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

417
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

308
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
292
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
287
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)
283
أخر الأخبار

جدل واسع إثر سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي… فريد العليبي يقدّم قراءة لحيثيات الحادثة [فيديو]
274
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : تونس حاليا قبلة المستثمرين العرب الأجانب حقيقة مؤكدة و ليست دعاية مجانية 
273
الأخبار

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على زعيم مافيا هارب
268
الأخبار

ليبيا : شلل في قيادة الجيش… مصرع خمسة مسؤولين كبار في تحطّم طائرة بتركيا
264
أخر الأخبار

ما بعد إستقالة الطبوبي..من يُسير الإتحاد وما مآلات الإضراب العام والمؤتمر ؟ (فيديو)
260
الأخبار

القصرين : الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة و حجز قرابة 330 ألف قرص مخدّر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى