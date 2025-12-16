وزير السياحة: الإعلام ركيزة أساسية لإنجاح احتفالات تونس عاصمة للسياحة العربية 2027

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، عن الانطلاق في إعداد برنامج شامل ومتكامل للاحتفاء بتتويج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، مشددًا على أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطًا بشكل وثيق بالدعم الإعلامي، سواء السمعي البصري أو الرقمي، لما له من دور محوري في التأثير والترويج للوجهات السياحية الوطنية.

وأوضح الوزير، في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة والأربعين للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، المنعقدة بتونس العاصمة، أن هذا التتويج العربي الجديد يعكس ثقة المؤسسات العربية في تونس، ويُجسّد ثمرة تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع، في إطار إرادة جماعية تهدف إلى الارتقاء بصورة البلاد وتعزيز إشعاعها السياحي عربيًا ودوليًا.

وأشار سفيان تقية إلى أن اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، إلى جانب انتخابها عضوًا بالمكتب التنفيذي ونائبًا لرئيس المجلس الوزاري العربي للسياحة، يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها البلاد، وما بلغته من مستويات الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على الترويج الذكي والمحتوى الإعلامي الهادف لدعم هذا الاستحقاق.

المصدر: وات