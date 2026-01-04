Français
رياضة

وزير السياحة سفيان تقية يزور تربص نادي سيون السويسري بطبرقة

تزامنًا مع التربص التحضيري الذي يجريه نادي سيون السويسري بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، والذي انطلق منذ الثاني من شهر جانفي الجاري ويتواصل إلى غاية العاشر من الشهر ذاته، أدّى اليوم وزير السياحة سفيان تقية زيارة إلى مقر تربص الفريق.

ويُقام هذا التربص بإحدى النزل السياحية بمدينة طبرقة في إطار استعدادات الفريق السويسري للاستحقاقات القادمة، حيث اختار النادي الأجواء الملائمة والبنية التحتية الرياضية والسياحية التي توفرها الجهة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم السياحة الرياضية والتعريف بمقومات ولاية جندوبة، ولا سيما مدينة طبرقة ، كوجهة مفضّلة لاحتضان التربصات الرياضية الدولية، لما تتميز به من مناخ معتدل وتجهيزات سياحية ورياضية متكاملة.

