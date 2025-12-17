وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي نظيرته الأردنية و نظيره العراقي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

التقى وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الأربعاء بالأردن، نظيرته الأردنية، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ونظيره العراقي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد جاسم الأسدي، وذلك بمناسبة مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية.

و تمّ، خلال اللقاء الذي جمعه بوزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، التأكيد على أهمية مزيد دعم وتعزيز التعاون بين تونس والأردن في المجالات الاجتماعية، لا سيّما من خلال التوقيع على البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية.

و أكد عصام الأحمر أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ تونس تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر شمولية، وتصويب المساعدات الاجتماعية لفائدة مستحقّيها، إضافة إلى دعم برامج الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة.

و من جهتها، أعربت الوزيرة الأردنية، خلال هذا اللقاء، عن رغبتها في الاطلاع والاستئناس بالتجربة التونسية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، كما استعرضت أهم البرامج والإجراءات التي تمّ إقرارها في الأردن لتحقيق الإدماج الكامل في المجتمع للفئات الأولى بالحماية.

و في لقائه مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية العراق، أحمد جاسم الأسدي، تمّ بحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية، والعلاقات المهنية، والضمان الاجتماعي.

و أكد الوزيران، بالمناسبة، أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين، بما من شأنه الإسهام في تطوير برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الموجّهة لفائدة الفئات الضعيفة.

