الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يؤدي غدا الثلاثاء زيارة عمل الى الاردن

وزير الشؤون الخارجية يؤدي غدا الثلاثاء زيارة عمل الى الاردن

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الوزير محمد علي النفطي، سيؤدي يوم غد الثلاثاء، زيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين،أيمن الصفدي.

و تأتي هذه الزيارة، وفق بلا للخارجية، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس قيس سعيد وأخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى لبحث سبل مزيد تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والجامعي بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاقها، وكذلك لتعميق التشاور والتنسيق حول مجمل القضايا العربية والدولية.

تعليقات

