Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يبحث مجالات الاستثمار و الشراكة مع ممثلي رجال الأعمال الأردنيين

وزير الشؤون الخارجية يبحث مجالات الاستثمار و الشراكة مع ممثلي رجال الاعمال الاردنيين

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي في العاصمة الاردنيّة عمان، سبل دعم التعاون بين تونس والأردن في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار المشترك وذلك خلال جلسة عمل عقدها مع رئيس الجمعية الأردنية لرجال الأعمال أيمن العلاونة وعدد من أعضاء مكتبها.

و حسب بلاغ إعلامي نشرته الوزارة مساء اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الذي يؤدي زيارة عمل الى المملكة بدعوة من نظيره الاردني، أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون ودعم المجهود التنموي، مبرزا المزايا ومناخ الاستثمار المناسب والامكانيات المتاحة للعمل وإقامة الشراكات وتشبيك المصالح بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

و استعرض النفطي العديد من النماذج والتجارب الناجحة للاستثمار الأردني في تونس، وخاصة في مجال الصناعات الدوائية. ومن جانبهم، أعرب ممثلو رجال الأعمال الأردنيين عن استعدادهم لتطوير شراكاتهم مع نظرائهم في تونس وأبدوا اهتماما بالغا باستكشاف مناخ وفرص الأعمال في تونس وإرساء شراكات مثمرة وناجحة في مجالات واعدة لاسيما تكنولوجيات الاتصال و السياحة و السياحة الاستشفائية.

و بمناسبة زيارة العمل تلك، التقى وزير الخارجية مع ثلة من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالأردن، حيث جدّد حرص رئيس الدولة على الإحاطة بالتونسيين أينما كانوا والارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لهم.

و حسب البلاغ الاعلامي، نوّه النفطي بالمستوى المرموق الذي طالما ميز أبناء الجالية التونسية بالأردن، مثنيا على دورهم في تدعيم حضور تونس بهذا البلد الشقيق وتمتين علاقات الصداقة القائمة معه والإسهام في تعزيز التعاون الثنائي و الاقتصادي و في مساندة المجهود الوطني التنموي.

و بيّن الوزير أن العامل البشري يُعدّ من بين الأسباب التي تساهم في توطيد العلاقات الأخوية التونسية الأردنية و تدعم التعاون القائم بين البلدين.

و مثّل اللقاء مناسبة للإنصات إلى مشاغلهم ومعالجة بعض الإشكاليات التي يواجهونها، “بما يؤمّن تعزيز صلتهم بتونس ويُيسّر ظروف إقامتهم بهذا البلد الشقيق”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

432
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة

350
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
317
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
310
الأخبار

المنتخب الوطني لكرة اليد يشدّ الرحال إلى رواندا ويستهل مشواره القاري بمواجهة الكامرون
309
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته
308
الأخبار

قطاع الصحة بصفاقس: مستشفى جهوي جديد يدخل حيّز الإعداد بقرار من وزارة الصحة [فيديو]
302
أخر الأخبار

صفاقس : ملتقى حول قانون المالية 2026 والفاتورة الإلكترونية [فيديو]
295
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
278
الأخبار

الملك محمد السادس يهنئ أسود الأطلس ببلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا
269
الأخبار

أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه: تدخلات ميدانية وتحذير من تواصل التقلبات

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى