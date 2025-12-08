Français
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يستقبل المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة و الأمن و السلم

وزير الشؤون الخارجية يستقبل المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة و الأمن و السلم

استقبل وزير الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مساء اليوم الإثنين ،المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والأمن والسلم ليبيراتا مولامولا Liberata-MulaMula، التي تزور تونس بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن يومي 9 و10 ديسمبر 2025.

و شكّل اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، مناسبة جدّد خلالها الوزير الأهمية التي توليها بلادنا لعمقها الإفريقي في إطار سياستها الخارجية ولدعم علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالدول الإفريقية الشقيقة على المستويين الثنائي و متعدد الأطراف.

و نوّه باستضافة تونس لأشغال للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن التي تندرج في سياق مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع سنة 2025 تحت شعار ’’تعزيز العمل مُتعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة’’ واعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي، مساندةً لحقوق المرأة ودعما لمساهمتها في السلم والأمن والتنمية.

من جهتها، عبّرت المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن عن امتنانها لتونس على الجهود المبذولة من أجل حسن تنظيم المنتدى ونوّهت بالتجربة التونسية في مجال النهوض بحقوق المرأة وتمكينها، مؤكدة أن عقد هذه الأشغال بتونس، و لأوّل مرّة خارج مقرّ الاتحاد الإفريقي، يؤكد ثقة الإتحاد الإفريقي في الدور الذي تضطلع به تونس في هذا المجال على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

