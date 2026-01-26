Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلّف بالشؤون العربية و الشرق الأوسط و إفريقيا

وزير الشؤون الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلّف بالشؤون العربية و الشرق الأوسط و إفريقيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد محمد علي النفطي، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلّف بالشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس، مرفوقًا بالسيدين كايل ليستون، نائب مساعد وزير الخارجية لشمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية بالنيابة، وديفيد لينفيلد، رئيس ديوان السيّد بولس. وحضر اللقاء السيد بيل بزّي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
و شكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة وعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ أكثر من 228 عاما والتي استمرت إلى يومنا هذا، على أساس الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
و بحث الوزير مع المستشار الأمريكي سبل الارتقاء بعلاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والعلمية والتكنولوجية وكذلك في قطاعي السياحة والنقل، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية دفع الاستثمارات الأمريكية في تونس والتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي يفضي إلى مراجعة التعريفات الديوانية المفروضة، بما يمكّن من استمرارية تدفق الصادرات التونسية الرئيسية إلى السوق الأمريكية، وعلى رأسها زيت الزيتون.
كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تواصل السلطات الأمريكية إيلاء الجالية التونسية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ما تستحقّه من إحاطة وعناية ممّا يسهل اندماجها في بلد الإقامة.
و مثّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل ترسيخ ركائز الامن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد الوزير على موقف بلادنا المبدئي والثابت، الدّاعم للشعب الفلسطيني الشقيق وكفاحه المشروع من أجل استرجاع كل حقوقه التاريخية وحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الحصول على المساعدات الإنسانية وفتح المعابر وإعادة إعمار أرضه وتيسير تنقلاته، بما يُرسخ مقومات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته.
كما تم التنويه بأهمية إيجاد حل سياسي ليبي-ليبي، في إطار التوافق وفي كنف الحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، فضلا عن استعداد بلادنا لمواصلة بذل كافة الجهود لدعم التوصل الى التسوية السياسية المنشودة في هذا البلد الشقيق. وفي هذا الخصوص، أعرب المسؤول الأمريكي عن تأييده لآلية التشاور الثلاثي التونسية الجزائرية المصرية حول ليبيا المنعقدة اليوم في تونس.
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

396
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

370
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
339
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
338
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
327
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
324
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
315
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
295
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
286
الأخبار

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)
285
الأخبار

سيدي بوسعيد : منع صعود الحافلات و الشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من اليوم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى