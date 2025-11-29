Français
وزير الشؤون الخارجية يشارك في أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار و الدورة الثانية عشرة للملتقى السنوي حول السلم و الأمن الإفريقي

بتكليف من السّيد رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، و تلبية لدعوة من أخيه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السّيد أحمد عطاف، يشارك السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، في أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار والدورة الثانية عشرة للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، المزمع تنظيمهما بالجزائر أيام 30 نوفمبر و01 و02 ديسمبر 2025.

و تتنزّل هذه المشاركة في إطار تنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 “العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر”، تأكيدا لالتزام تونس الراسخ بالقضايا الإفريقية وحرصها على تعزيز التعاون والتضامن على المستوى الإفريقي من أجل تفعيل السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم المستدام في القارة بما يُسهم في مجابهة التحديات الماثلة.
