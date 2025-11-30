وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في افريقيا والدورة 12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، المنعقدين بالجزائر من 30 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2025، التقى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع نظيره الجزائري، السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

و تم خلال هذا اللقاء التطرق الى المسائل المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية وأهمية العمل على متابعة الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز مكانة إفريقيا وحضورها في المنتظم الأممي.

كما استعرض الوزيران سير الاستعدادات الحثيثة من أجل إعداد وإنجاح اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي ستلتئم قريبا بتونس على مستوى السيدة رئيسة الحكومة التونسية والسيد الوزير الأول الجزائري، قصد تحقيق النتائج المرجوة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والفلاحة، وتسهيل إقامة مواطني البلدين وتنقلهم.

و شكّل اللقاء أيضا مناسبة للتداول في الشأن الليبي والتأكيد على ضرورة إعطاء دفع للآلية الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية حول ليبيا، بما يسهم في إيجاد حل ليبي -ليبي و يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.

كما كان للوزير لقاءات جمعته مع نظرائه من رواندا والطوغو وناميبيا حول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية والعمل الإفريقي المشترك.

و تحادث الوزير كذلك مع رئيس برلمان عموم إفريقيا الذي أحاطه علما بسير عمل هذه المؤسسة البرلمانية الإفريقية وتم التأكيد بالمناسبة على أهمية العمل البرلماني المشترك كرافد لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في إفريقيا.

