Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]

أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أنّ المؤدّبين بالكتاتيب، يتمتعون بمنحة كاملة، وتوفر لهم الوزارة مقرّ عمل،وكذلك خلاص الماء والكهرباء على الدولة بينما يتحصّلون من الأولياء على معلوم قدره 40 ديناراً عن كل طفل مضيفا ” دخلهم محترم جدا..وكثير من المؤدبين يتجاوز دخلهم الشهري 3 آلاف دينار”.

وافاد الوزير بأن مستواهم تعليمي متقدّم والذي يتراوح بين الباكالوريا المنهاة وشهادات الدكتوراه مؤكدا أن الوزارة تتباعهم وتكونهم خاصة في طرق التدريس الخاصة بالأطفال.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

404
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

358
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
330
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
317
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
308
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
286
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
285
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
281
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
275
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني
272
أخر الأخبار

غرفة موزّعي قوارير الغاز تهدّد بتعليق نشاطها وتحمّل الدولة مسؤولية تدهور القطاع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى