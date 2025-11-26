وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أنّ المؤدّبين بالكتاتيب، يتمتعون بمنحة كاملة، وتوفر لهم الوزارة مقرّ عمل،وكذلك خلاص الماء والكهرباء على الدولة بينما يتحصّلون من الأولياء على معلوم قدره 40 ديناراً عن كل طفل مضيفا ” دخلهم محترم جدا..وكثير من المؤدبين يتجاوز دخلهم الشهري 3 آلاف دينار”.

وافاد الوزير بأن مستواهم تعليمي متقدّم والذي يتراوح بين الباكالوريا المنهاة وشهادات الدكتوراه مؤكدا أن الوزارة تتباعهم وتكونهم خاصة في طرق التدريس الخاصة بالأطفال.

