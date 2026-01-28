Français
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية يؤكد ضرورة الصيانة الدورية لدور العبادة

أكد وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، أهمية الصيانة الدورية لدور العبادة وتكثيف النشاط الديني والاجتماعي بمناسبة شهر رمضان، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026، بمسؤولين جهويين في زيارة له إلى المهدية.

وافتتح الوزير، خلال هذه الزيارة بدار الثقافة بالمهدية، ندوة علمية تحمل عنوان “أخلاق الصائم من عبادة الجسد إلى تزكية النفس”، حاضر خلالها عدد من الأساتذة المختصين حول أهمية شهر الصيام في التربية على السلوك النافع للفرد والمجتمع وضرورة البناء عليها لضمان سلامة وصلاح المجموعة.

كما أشرف، على إعادة فتح جامع “الهداية” بمنطقة ساقية الخادم بمعتمدية سيدي علوان وذلك بعد أن تمت إعادة تهيئته من قبل وزارة الشؤون الدينية.

وشملت الزيارة جامعي “خالد بن الوليد” بالخوالدية بمعتمدية الجم وجامع “التوبة” بحي ابن خلدون بمعتمدية السواسي، الذان استكملت أشغالهما في انتظار ترسيمهما وفتحهما للمصلين خلال شهر رمضان.

وتضمنت، أيضا، كلا من كتاب جامع “أسد بن الفرات” بمدينة السواسي وأشغال بناء جامع “الفتح” بمعتمدية الجم.

وات

تعليقات



