Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الشؤون الدّينية يشرف على اجتماع خاص بالاستعدادات لشهر رمضان

وزير الشؤون الدّينية يشرف على اجتماع خاصّ بالاستعدادات لشهر رمضان

أشرف وزير الشؤون الدّينية ،أحمد البوهالي يوم  أمس الجمعة بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصّصت للنظر في الاستعدادات لشهر رمضان المعظّم.

و أكّد الوزير أنّ الله تعالى خصّ رمضان بعبادة عظيمة هي الصّيام و أفرده بابتداء نزول القرآن الكريم ، مضيفا أنّه شهر القيام و الدّعاء و التلاوة و فعل الخيرات و توطيد صلة الرّحم والتعاون و التكافل.

و أكّد انه اعتبارا لأهميّة هذا الشّهر لدى التونسيّين، فإنّ الاستعداد له يجب أن يكون على أكمل وجه و في أفضل الآجال ،مع المحافظة على نجاحات برامج السنة الفارطة والعمل على مزيد تطويرها و التجديد فيها.

و دعا أحمد البوهالي إلى إعداد خطّة عمل متكاملة و تقديم إحصائيات دقيقة بخصوص الأنشطة المزمع إنجازها و استمع إلى مقترحات لبرامج متعلّقة بالاستعداد اللّوجستـي المتمثّل في أعمال الدّهن و الفرش و الإنارة و الصيانة لبيوت الله تعالى مع إفراد المعالم الدّينيّة في المناطق النائية بالأولوية,

و تابع الوزير التحضيرات المتعلّقة بسدّ الشغورات و تكاليف إمامة صلوات التراويح و برنامج التوعية الدّينية و ما يتضمّنه من دروس و مسامرات و إملاءات قرآنية و حديثية و شرح لأسماء اللّه الحسنى و تنظيم لقاءات حوارية مع الشباب و أيام دراسية و ندوات و إحياء المناسبات كما أوصى بإحكام التنسيق مع المؤسّسات ذات العلاقة بخصوص الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي و الصّحي ، على غرار حملات التبرّع بالدّم و حفلات الختان و المساعدات لذوي الدّخل المحدود و زيارة المستشفيات و دور المسنين.

و من جهة أخرى ستشرف الوزارة على تنظيم المسابقات القرآنية المحليّة و الجهويّة و الإقليمية و الوطنيّة بالتعاون مع الرابطة الوطنيّة للقرآن الكريم و ستعمل على إقامة النسخة الثانية من معرض رمضان الذي سيخصّص لبيان مراحل تطوّر مؤسّسة الكتّاب في تونس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

338
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية

271
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
260
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
259
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
238
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
232
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
229
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %
225
الأخبار

طقس الليلة : طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد
212
الأخبار

رئيس الجمهورية: “سيتم فتح كل الأبواب أمام الشباب في أقرب الآجال” [فيديو]
211
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى