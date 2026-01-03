وزير الشؤون الدّينية يشرف على اجتماع خاص بالاستعدادات لشهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير الشؤون الدّينية ،أحمد البوهالي يوم أمس الجمعة بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصّصت للنظر في الاستعدادات لشهر رمضان المعظّم.

و أكّد الوزير أنّ الله تعالى خصّ رمضان بعبادة عظيمة هي الصّيام و أفرده بابتداء نزول القرآن الكريم ، مضيفا أنّه شهر القيام و الدّعاء و التلاوة و فعل الخيرات و توطيد صلة الرّحم والتعاون و التكافل.

و أكّد انه اعتبارا لأهميّة هذا الشّهر لدى التونسيّين، فإنّ الاستعداد له يجب أن يكون على أكمل وجه و في أفضل الآجال ،مع المحافظة على نجاحات برامج السنة الفارطة والعمل على مزيد تطويرها و التجديد فيها.

و دعا أحمد البوهالي إلى إعداد خطّة عمل متكاملة و تقديم إحصائيات دقيقة بخصوص الأنشطة المزمع إنجازها و استمع إلى مقترحات لبرامج متعلّقة بالاستعداد اللّوجستـي المتمثّل في أعمال الدّهن و الفرش و الإنارة و الصيانة لبيوت الله تعالى مع إفراد المعالم الدّينيّة في المناطق النائية بالأولوية,

و تابع الوزير التحضيرات المتعلّقة بسدّ الشغورات و تكاليف إمامة صلوات التراويح و برنامج التوعية الدّينية و ما يتضمّنه من دروس و مسامرات و إملاءات قرآنية و حديثية و شرح لأسماء اللّه الحسنى و تنظيم لقاءات حوارية مع الشباب و أيام دراسية و ندوات و إحياء المناسبات كما أوصى بإحكام التنسيق مع المؤسّسات ذات العلاقة بخصوص الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي و الصّحي ، على غرار حملات التبرّع بالدّم و حفلات الختان و المساعدات لذوي الدّخل المحدود و زيارة المستشفيات و دور المسنين.

و من جهة أخرى ستشرف الوزارة على تنظيم المسابقات القرآنية المحليّة و الجهويّة و الإقليمية و الوطنيّة بالتعاون مع الرابطة الوطنيّة للقرآن الكريم و ستعمل على إقامة النسخة الثانية من معرض رمضان الذي سيخصّص لبيان مراحل تطوّر مؤسّسة الكتّاب في تونس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



