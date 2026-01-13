Français
وزير الشباب والرياضة يشارك في أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة

بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، يشارك وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي، اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، في فعاليات الدورة (49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والاجتماع (72) للمكتب التنفيذي للمجلس، المنعقدين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وعلى هامش هذه المشاركة، حضر وزير الشباب والرياضة حفل اختتام منتدى العاملين في قطاعي الشباب والرياضة في نسخته الثالثة، الذي حمل شعار “نَصنع المستقبل ونُدير الحاضر”. وبهذه المناسبة، حظي وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي بتكريم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب.

ويهدف هذا المنتدى إلى الإرتقاء بالعاملين بوزارات الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتبنّي منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة ترفع مستوى الأداء المؤسسي واستحداث أفكار مبتكرة لتنفيذ فعاليات وبرامج متميزة تخدم قطاعي الشباب والرياضة.

يُذكر أن المنتدى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية من 9 إلى 14 جانفي 2026، ويشهد مشاركة 18 دولة ممثلة بقيادات وشباب من وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية والإفريقية.

