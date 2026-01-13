Français
وزير الشباب و الرياضة يشارك في أعمال مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب بالقاهرة

وزير الشباب و الرياضة يشارك في أعمال مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب بالقاهرة

يشارك وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الثلاثاء، وبتكليف من رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة (49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والاجتماع (72) للمكتب التنفيذي للمجلس، المنعقدين بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

و حضر وزير الشباب والرياضة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي حفل اختتام منتدى العاملين في قطاعي الشباب والرياضة في نسخته الثالثة، الذي حمل شعار “نَصنع المستقبل و نُدير الحاضر”.

و يهدف هذا المنتدى إلى الإرتقاء بالعاملين بوزارات الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتبنّي منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة ترفع مستوى الأداء المؤسسي واستحداث أفكار مبتكرة لتنفيذ فعاليات وبرامج متميزة تخدم قطاعي الشباب والرياضة.

يذكر أن المنتدى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية من 9 إلى 14 جانفي الجاري بمشاركة 18 دولة ممثلة بقيادات وشباب من وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية والإفريقية.

و حظي وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بتكريم من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب, وفق ذات المصدر.

