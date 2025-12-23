وزير الشباب و الرياضة يلتقي عددا من ممثلي الجمعيات الرياضية النسائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، اليوم الثلاثاء جلسة عمل موسّعة مع ممثلي عدد من الجمعيات الرياضية النسائية، لبحث واقع الرياضة النسائية التونسية والتحديات التي تواجهها.

و جاء الاجتماع بمثابة منصّة للحوار المباشر، استمع خلالها الوزير إلى إشكاليات القطاع، مع التركيز على التحديات المادية والمرتبطة بالبنى التحتية للمنشآت الرياضية.

و أكد وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، حرص سلطة الإشراف، على إيلاء الرياضة النسائية أهمية خاصة والعمل على دعمها ونشرها على نطاق أوسع، مشيرا إلى أنّ هذا الاهتمام هو التزام من الدولة، يهدف إلى استعادة بريق الرياضة النسائية وإعادة بنائها.

كما وجّه تهانيه للجمعية النسائية بجمّال لفوزها “بكأس السوبر” لكرة السلة الأسبوع الماضي، مثمناً جهود الهيئة المديرة والإطار الفني.

