وزير الشباب و الرياضة يلتقي نظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون الثنائي

التقى وزير الشباب والرياضة التونسي، السيد الصادق المورالي، يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بنظيره الجزائري السيد وليد صادي، و ذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، الذي افتتحته رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري و الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب، في إطار انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.

و قد حضر اللقاء عدد من الوزراء من البلدين، إضافة إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ونظيره الجزائري، حيث مثّل اللقاء فرصة لتعميق التشاور ودعم التعاون في مجالات الشباب والرياضة.

و تركزت المباحثات بين الجانبين على بحث آليات تطوير البنية التحتية الرياضية وتبادل الخبرات في هذا المجال، إلى جانب دعم التعاون في مجالات الطب الرياضي وعلوم الرياضة، مع الاستفادة من خبرات المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز الشراكة في رياضات التنس و السباحة عبر تبادل التجارب و تنظيم تربصات مشتركة لفائدة رياضيي النخبة من البلدين.

