وزير الشباب و الرياضة يُشيد بدور الجالية التونسية بقطر في تعزيز الروابط بين البلدين

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لتمثيل تونس في حفل افتتاح بطولة كأس العرب قطر 2025، التقى الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة، مساء امس الأحد، بأفرادٍ من الجالية التونسية الرياضية المقيمة بدولة قطر.

و جرى اللقاء وفق ما اوردته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب و الرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي في مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالدوحة فرهد خليف، بحضور مجموعة من الكفاءات التونسية التي تضم مدربين رياضيين ومدرسي تربية بدنية وأساتذة تعليم عال في الرياضة وأخصائيين في الطب الرياضي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص الناشط في مجال الرياضة.

و في كلمته خلال اللقاء، ثمّن وزير الشباب والرياضة دور الكفاءات التونسية وإسهامهم الملموس في تعزيز الروابط الأخوية بين تونس وقطر، مشيداً بما يبذلونه من جهود لبناء جسور التقارب بين الرياضيين في البلدين الشقيقين.

كما أعرب عن اعتزازه الكبير بتميّز التونسيين في الخارج وتألقهم في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرياضة والتربية البدنية.

هذا، و شدّد وزير الشباب والرياضة بهذه المناسبة، حرص الدولة التونسية، وتجسيداً لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، على الانصات لمشاغل الجالية التونسية بالخارج والدفاع عن مصالحها وتلبية متطلباتها، مثمّنا المساهمة الفعّالة لأبناء الجالية في المسيرة التنموية لبلادنا.

