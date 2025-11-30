وزير الشباب و الرياضة يُمثّل تونس في افتتاح “كأس العرب” و يزور وفد المنتخب في الدوحة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحوّل وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي إلى العاصمة القطرية الدوحة لتمثيل بلادنا في حفل افتتاح بطولة “كأس العرب FIFA قطر 2025″، المزمع إقامتها في ملعب البيت الدولي بمدينة الخور القطرية يوم الإثنين غرة ديسمبر 2025.

و على هامش تواجده بالدوحة، أدى السيد وزير الشباب والرياضة زيارة لوفد المنتخب الوطني لكرة القدم في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اطّلع خلالها على ظروف التحضيرات الأخيرة التي يخوضها نسور قرطاج قبل انطلاق منافسات البطولة، وحثّ اللاعبين والطاقم الفني على بذل أقصى الجهود ورفع راية الوطن عاليًا في هذه التظاهرة العربية الكبرى، مؤكدا دعم الدولة التونسية لهم من أجل الفوز بهذا اللقب العربي.

حضر اللقاء سعادة سفير الجمهورية التونسية بالدوحة السيد فرهد خليف و مدير مكتب التعاون الدولي و العلاقات الخارجية بالوزارة المذكورة السيد فاروق المؤدب و السيد معزّ الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و السيد حسين جنيّح نائب رئيس ذات الجامعة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



