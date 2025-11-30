Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الشباب و الرياضة يُمثّل تونس في افتتاح “كأس العرب” و يزور وفد المنتخب في الدوحة

وزير الشباب و الرياضة يُمثّل تونس في افتتاح “كأس العرب” و يزور وفد المنتخب في الدوحة

تحوّل وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي إلى العاصمة القطرية الدوحة لتمثيل بلادنا في حفل افتتاح بطولة “كأس العرب FIFA قطر 2025″، المزمع إقامتها في ملعب البيت الدولي بمدينة الخور القطرية يوم الإثنين غرة ديسمبر 2025.
و على هامش تواجده بالدوحة، أدى السيد وزير الشباب والرياضة زيارة لوفد المنتخب الوطني لكرة القدم في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اطّلع خلالها على ظروف التحضيرات الأخيرة التي يخوضها نسور قرطاج قبل انطلاق منافسات البطولة، وحثّ اللاعبين والطاقم الفني على بذل أقصى الجهود ورفع راية الوطن عاليًا في هذه التظاهرة العربية الكبرى، مؤكدا دعم الدولة التونسية لهم من أجل الفوز بهذا اللقب العربي.
حضر اللقاء سعادة سفير الجمهورية التونسية بالدوحة السيد فرهد خليف و مدير مكتب التعاون الدولي و العلاقات الخارجية بالوزارة المذكورة السيد فاروق المؤدب و السيد معزّ الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و السيد حسين جنيّح نائب رئيس ذات الجامعة.
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

395
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات

338
الأخبار

صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]
283
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
267
الأخبار

تونس – الولايات المتحدة : بن عايّد يستقبل السفير الأمريكي بيل بازّي
258
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية : سنة 2026 ستكون سنة الرجوع إلى الإنتدابات [فيديو]
243
الأخبار

غزة: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب من الدخول!
231
اقتصاد وأعمال

مؤسّسة صينية تعتزم إحداث وحدة جديدة لإنتاج بطاريات اللّيثيوم في تونس
228
الأخبار

تونس : أمطار هامة خلال الأربع و عشرين ساعة الأخيرة أعلى كمياتها في عين دراهم بـ62 مليمتر
228
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدي العربي : على أي قنوات يمكن مشاهدة مباراة تونس – مصر ؟
225
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى