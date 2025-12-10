Français
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]

أكّد وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني في تصريح لتونس الرقمية  أن رئيس الجمهورية يتابع بشكل دقيق وعلى مدار الساعة جميع المشاريع، وخاصة مشاريع البنية التحتية في المجال الصحي بكافة الجهات، مشدداً على اهتمامه الخاص بمستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، الذي يعد مشروعاً ضخماً كان قد تعطل منذ عام 2017.

و أشار الدكتور الفرجاني إلى أن أهالي القيروان ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات، وأنه من المنتظر أن تنطلق بداية من الغد الأشغال الفعلية لبناء مستشفى الملك سلمان، بعد فترة طويلة من الانتظار والتأجيل، مؤكداً حرص الوزارة على استكمال المشاريع الصحية بما يخدم المواطنين ويعزز الخدمات الطبية في مختلف الجهات.

