وزير الصحة : غدا تنطلق البداية الفعلية لأشغال مستشفى الملك سلمان (فيديو)

أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتابع “متابعة دقيقة ويومية” لكلّ مشاريع البنية التحتية الصحية، وبصفة خاصّة مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان، باعتباره “مشروعاً ضخماً تعطّل منذ سنة 2017 وأهالي القيروان ينتظرونه منذ سنوات”.

وشدّد الوزير على أن توقيع العقد يمثّل “بداية فعلية للأشغال”، مؤكداً أنه سيتم تسليم أرض المشروع غداً للشركات المنفذة للانطلاق مباشرة في البناء.

وأكد الفرجاني أن هذا المشروع سيمكّن من تقريب الخدمات الصحية من مواطني القيروان والولايات المجاورة ويخفف عنهم أعباء التنقل.

وثمن وزير الصحة ما اعتبره عمق التبادل والتعاون القائم بين تونس والسعودية قيادة وشعبا.

