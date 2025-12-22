Français
وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

تمحور لقاء جمع وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، بسفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس، بيل بزي، اليوم الاثنين، حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة لاسيّما التحول الرقمي في الصحة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين جودة الخدمات الصحية.

و تناول اللقاء المنعقد بمقر وزارة الحصة، حسب بلاغ صادر عشية اليوم عن الوزارة، أيضا آليات تطوير وتكوين الموارد البشرية والصحة الوقائية والبحث العلمي والترصد الوبائي ومقاومة الجوائح، في إطار مقاربة صحة واحدة ودفع الإستثمار في قطاع الصحّة.

و أكد وزير الصحّة حرص تونس على تسريع إنجاز مشاريع صحيّة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكيّة، مبرزا أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم إصلاح وتطوير المنظومة الصحية.

من جهته، عبّر السفير الأمريكي عن استعداد بلاده مواصلة تعزيز التعاون الصحي، ودفع الإستثمار الأمريكي في تونس بما يخدم مصلحة الشعبين والمنظومة الصحيّة في تونس.

