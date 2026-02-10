Français
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع رئيس مؤسسة “ميريو” آفاق التعاون في التكنولوجيات الحيوية

وزير الصحة يبحث مع رئيس مؤسسة “ميريو” آفاق التعاون في التكنولوجيات الحيوية

بحث وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، مع رئيس مؤسّسة “ميريو”، آلان ميريو، اليوم الثلاثاء، لدى استقباله بمقرّ الوزارة، آفاق التعاون في التكنولوجيات الحيوية، وخاصّة إنتاج الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية، وصناعة التلاقيح لا سيما ضد داء الكلب واللشمانيوز، بما يعزّز السيادة الدوائية ويطوّر البحث العلمي والوقاية ويُحسّن الخدمات الصحيّة للمواطن.

و استعرض الفرجاني بالمناسبة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة، مساهمة المؤسّسة في تعزيز الميكروبيولوجيا وتجهيز مخابر السلامة الحيوية P3 الضرورية لرصد الأوبئة وتدعيم الأمن الصحي الوطني، وذلك في إطار دعم الشراكة مع المؤسّسات الصحية التونسية.

و أكّد رئيس مؤسّسة “ميريو” على التزام مؤسّسته بمواصلة دعم تونس ضمن مقاربة الصحة الواحدة، بهدف تطوير التشخيص والمراقبة الوبائية والعمل على جعل تونس مرجعًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و تناول اللقاء زيارة لمعهد باستور تونس لمتابعة تقدم المشاريع المشتركة، حسب البلاغ.

و يذكر أنّ مؤسسة ميريو تأسست عام 1967، على يد الدكتور شارل ميريو المشرف على إدارة معهد ميريو البيولوجي منذ 1937، الذي أنشأه والده التلميذ السابق للويس باستور، مارسيل ميريو (الذي شرع عام 1897 في إنتاج مصل مضاد للمكورات العقدية لعلاج حمى النفاس، التي كانت تُلحق أضرارًا بالغة بأقسام الولادة، ثم التوبركولين لتشخيص مرض السل). وقاد شارل ميريو منذ ذلك الحين علم اللقاحات و علم الفيروسات إلى العصر الصناعي.

و قد تم الاعتراف بمؤسسة ميريو كمنظمة ذات منفعة عامة بعد تسع سنوات من تأسيها، حيث تعمل بشكل مستقل في خدمة الصحة العامة، و تُسهم في جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال نهج “الصحة الواحدة”، وتتخصص في مكافحة الأمراض المعدية، و تدعم مشاريع في أكثر من 25 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، و تعمل بشكل خاص مع الفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

تعليقات

