وزير الصحة يشدّد على ضرورة إنهاء مشروع مجلة الصحة في أقرب الآجال

شدّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، مساء أمس الجمعة، خلال اجتماعه مع فريق العمل المكلف بصياغة مشروع مجلة الصحّة على ضرورة إنهاء المشروع في أقرب الآجال، ضمن رؤية إصلاح تشريعي شامل يرتكز على الإنصاف و الجودة و الشفافية و النجاعة في الخدمات الصحية.

و أكّد وزير الصحّة أنّ هذا المشروع يتمثّل في إطار مرجعي لتجميع النصوص القانونية المتعلّقة بالصحّة و تنظيمها، مع تحديثها لتواكب التطوّرات العلمية و التكنولوجية و تستجيب لانتظارات المواطنين و المهنيين و لدعم العدالة الصحيّة و تحسين حوكمة المنظومة و تعزيز حقوق المرضى و حقوق العاملين في القطاع، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة.

