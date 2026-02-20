Français
أخر الأخبار

وزير الصحّة يُسرّع في برنامج زرع النخاع العظمي

أشرف وزير الصحّة الدكتور مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة 20 فيفري 2026، على جلسة عمل مع المركز الوطني لزرع النخاع العظمي، بحضور رؤساء أقسام طبّ الأطفال وطبّ الكبار والصيدلة والمخابر، لمتابعة تقدّم تنفيذ الإجراءات واتخاذ قرارات من بينها :

• خارطة طريق لـ Allogreffe لرفع عدد العمليات وتوسيع قائمة المنتفعين وتقليص آجال الانتظار.

• إحداث غرف زرع جديدة مجهّزة وفق المعايير الحديثة.

• إصلاح هيكلي للمركز عبر دراسة تغيير صبغته القانونية بما يمنحه مرونة أكبر في التسيير والتزوّد.

• توسيع زرع النخاع الذاتي (Auto-greffe) تدريجياً ليصبح متاحاً في أغلب أقسام الاختصاص القادرة مع التكوين والتجهيز و وضع بروتوكولات موحّدة.

• تعزيز القدرة الوطنية على الزرع للحدّ من الإحالات للعلاج بالخارج بما يخفّف تكاليفه بالعملة الأجنبيّة مع توفير خدمات صحيّة متقدّمة و متطوّرة داخل تونس .

تعليقات

