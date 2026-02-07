Français
وزير الفلاحة يؤكد الاهمية الاستراتيجية لنشاط تربية الاحياء المائية في ظل تراجع المخزونات السمكية الطبيعية

 أكّد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري ، عز الدين بن الشيخ ، الأهمية الاستراتيجية لنشاط تربية الأحياء المائية باعتباره رافدا أساسيا لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل تراجع المخزونات السمكية الطبيعية و دعامة للتنمية المستدامة و خلق مواطن الشغل، إلى جانب كونه أحد الركائز المحورية لتنمية الاقتصاد الأزرق.

و أكّد خلال جلسة عمل انعقدت الجمعة بالوزارة خُصّصت لتدارس الإشكاليات والصعوبات الإدارية والمالية التي يواجهها المهنيون في هذا المجال، أنّ قطاع تربية الأحياء المائية يمثّل فرصة حقيقية لتعزيز حضور تونس في الاقتصاد الأزرق، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها البحرية الهامة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة السبت.

و شدد بن الشيخ على أنّ استدامة هذا النشاط تظل رهينة تكاتف جهود جميع المتدخلين، وإيجاد حلول عاجلة للتحديات المطروحة، مع الدعوة إلى انخراط كافة الأطراف في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق نهوض حقيقي ودائم لهذا القطاع الحيوي، والتأكيد على مواصلة عقد جلسات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسة.

و قد استعرضت مصالح الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، المؤشرات الراهنة للقطاع وبرنامج العمل المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في أفق 2030، تلاه عرض لممثل عن المهنيين، تم خلاله ابراز اهم الإشكاليات المطروحة ومطالب الفاعلين في القطاع.

و أثريت الجلسة بنقاش معمّق بين الحاضرين، خُصّص لتشخيص الإشكاليات المرتبطة بالنشاط واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين مردوديته.

كما تم التطرّق إلى الخسائر الهامة والأضرار التي لحقت بالمزارع البحرية جرّاء التقلبات الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال يومي 19 و20 جانفي 2026، والبحث في الآليات والحلول الكفيلة بإنقاذ المؤسسات المتضرّرة وضمان استمرارية نشاطها وديمومته، وفق البلاغ.

