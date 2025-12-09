Français
وزير الفلاحة يتابع نشاط تربية التنّ الأحمر و يعاين وضعية ميناء هرقلة

أدّى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري زيارة ميدانية إلى ولاية سوسة، رافقه خلالها والي الجهة، والمدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، وعدد من الإطارات المركزية والجهوية.

و شكّلت الزيارة مناسبة للاطلاع المباشر على نشاط تسمين التنّ الأحمر ومتابعة مختلف مراحله.

و استهلّ الوزير زيارته بمعاينة مراحل عملية التسمين داخل البحر، قبل الاطلاع على محلات تخزين الأعلاف المخصّصة لهذا النشاط.

كما تابع عمليات استغلال التنّ الأحمر الموجّه للتصدير، إلى جانب الوقوف على مختلف إجراءات الوزن والمراقبة التي يشرف عليها مراقبون دوليون ومحليون، فضلاً عن مصالح الديوانة التونسية وممثّلين عن الشركات المصدّرة والمورّدة.

و شملت الزيارة أيضًا متابعة عمليات تحويل التنّ الأحمر وتخزينه في غرف تبريد خاصّة تبلغ درجة حرارتها –60°.

و في محطة ثانية من الزيارة، اطّلع الوزير على الوضعية الحالية لميناء الصيد البحري بهرقلة، حيث أكّد ضرورة التسريع في إنجاز الدراسة المتعلقة بتهيئة الميناء و توسعته و تعزيز حمايته.

كما شدّد على أهمية قطاع الصيد البحري بولاية سوسة وما يمثّله من قيمة اقتصادية واجتماعية، داعيًا إلى مزيد دعمه وتوفير الظروف الملائمة لتطويره.

