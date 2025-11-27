وزير الفلاحة يدعو إلى إطلاق إعلان دولي للنهوض بقطاع النخيل والتمور

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

طرح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال مشاركته في الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور المنعقد بالرياض، مبادرة جديدة تتمثل في إصدار إعلان دولي خاص بالنخيل والتمور، يجمع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين حول رؤية مشتركة لمستقبل هذا القطاع.

وأكد الوزير أنّ هذا الإعلان سيُعد التزامًا رسميًا من جميع الأطراف المعنية لدعم تطوير منظومات غراسة النخيل وإنتاج التمور وفق مقاربة مستدامة تراعي المتغيرات البيئية والاقتصادية.

وأوضح، وفق بيان صادر عن وزارة الفلاحة، أنّ هذه المبادرة ستساهم في تنسيق الجهود الدولية في المجالات الزراعية والبيئية، وتفتح المجال أمام مشاريع بحثية مشتركة وتبادل التجارب والخبرات، إضافة إلى استقطاب التمويلات الدولية الموجهة للقطاع.

كما يُتوقع أن يعزز الإعلان التعاون بين الدول في تسويق التمور عالميًا، ويفتح الباب أمام أسواق جديدة، بما يدعم تموقع التمور التونسية في السلاسل العالمية للمنتوجات الفلاحية.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



