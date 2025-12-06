وزير الفلاحة يشرف على الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الزيتون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، صباح السبت 6 ديسمبر 2025، على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الزيتون بالمدرسة العليا للتجارة بتونس، بحضور والي منوبة وعدد من الجامعيين والمهنيين.

و أكد الوزير في كلمته أهمية شجرة الزيتون كرمز للهوية التونسية وركيزة للتنمية الفلاحية، مشيرًا إلى المكانة العالمية المتميزة لتونس في إنتاج زيت الزيتون وخاصة الزيت البيولوجي. كما دعا الطلبة إلى المساهمة في تطوير التسويق الدولي للزيت التونسي من خلال الابتكار الرقمي وتطوير العلامات التجارية.

و تضمّن البرنامج مداخلات علمية وورشات تذوّق قدّم خلالها الديوان الوطني للزيت نماذج من أجود الزيوت التونسية، إلى جانب عروض طهي تهدف إلى إبراز النكهة المميزة لزيت الزيتون التونسي وتعزيز إشعاعه عالميًا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



