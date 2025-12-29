وزير النقل: كلفة تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

جوابا على تساؤل النائب بمجلس نواب الشعب مسعود قريرة عن دائرة جرجيس تقدم به بتاريخ 28 نوفمبر 2025 بخصوص تنشيط ميناء جرجيس، أفاد وزير النقل رشيد عامري إلى أن ارتفاع كلفة التذاكر للنقل الجوي يشجع على برمجة رحلات بحرية، فإن تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى، إذ يتم إقرار تخفيضات تصل إلى 30% عند عودة التونسيين بالخارج، وتصل إلى نسبة 70% بالنسبة للعائلات محدودة الدخل.

هذا بالإضافة إلى التخفيضات الموسمية في نهاية السنة بمناسبة العطلة الشتوية وكذلك بمناسبة الاحتفال بتاريخ تأسيس الشركة، تقوم الشركة بإعلان تخفيضات أسبوعية وذلك حسب الوجهة.

وأضاف وزير النقل أن ديوان البحرية التجارية والموانئ قد قام بتأهيل البنية التحتية للميناء باستثمارات ناهزت 50 مليون دينار لاستقبال السفن التجارية والسياحية ونقل المسافرين، ليس فقط خلال المناسبات، وقام بتنظيم أيام دراسية للتعريف بالميناء وتنشيطه وتطوير النشاط به كما يقوم دوريا بالتعريف بقدراته خلال جميع التظاهرات الدولية الاقتصادية والبحرية التي يشارك فيها قصد استقطاب الاستثمارات والخطوط البحرية للرفع من مكانته.

