Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير النقل يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري

وزير النقل يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري

تحوّل وزير النقل رشيد عامري صباح اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ، في زيارة غير معلنة، إلى عدد من المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري على غرار مقرها الفرعي بشارع خير الدين باشا بالعاصمة و الادارة الجهوية بتونس و مركز الفحص الفني للعربات بالبكري التابعين للوكالة و ذلك لمعاينة سير العمل بها.

و شدّد الوزير خلال زيارته لعدد من المصالح الفنية و الإدارية بهذه المرافق على ضرورة العمل على مزيد تحسين الخدمات المسداة للمواطن و الحرص على تأمينها طبقا للأطر السليمة المستوجبة من خلال مزيد اكساب النظم المعلوماتية المستعملة في مختلف العمليات الفنية و الإدارية النجاعة اللازمة و إحكام الرقابة و تعزيز آليات الشفافية والتصدي للتجاوزات.

و أكّد وزير النقل على أهمية الحرص على سلامة العمليات الفنية و الإدارية التي تؤمنها الوكالة الفنية للنقل البري في الحفاظ على الأرواح و الممتلكات و في تحقيق مؤشرات أفضل في مجال السلامة المرورية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

623
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

410
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
399
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
321
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
314
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
303
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
282
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)
274
الأخبار

تحول سكاني غير مسبوق: فرنسا تسجّل وفيات أكثر من الولادات لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
263
أخر الأخبار

بعد تدخل الرئيس : جلسة عاجلة اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول أزمة الأدوية
258
أخر الأخبار

تونس تدشن تحولا تاريخيا في قطاع السكن الاجتماعي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى