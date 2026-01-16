وزير النقل يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحوّل وزير النقل رشيد عامري صباح اليوم الجمعة 16 جانفي 2026 ، في زيارة غير معلنة، إلى عدد من المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري على غرار مقرها الفرعي بشارع خير الدين باشا بالعاصمة و الادارة الجهوية بتونس و مركز الفحص الفني للعربات بالبكري التابعين للوكالة و ذلك لمعاينة سير العمل بها.

و شدّد الوزير خلال زيارته لعدد من المصالح الفنية و الإدارية بهذه المرافق على ضرورة العمل على مزيد تحسين الخدمات المسداة للمواطن و الحرص على تأمينها طبقا للأطر السليمة المستوجبة من خلال مزيد اكساب النظم المعلوماتية المستعملة في مختلف العمليات الفنية و الإدارية النجاعة اللازمة و إحكام الرقابة و تعزيز آليات الشفافية والتصدي للتجاوزات.

و أكّد وزير النقل على أهمية الحرص على سلامة العمليات الفنية و الإدارية التي تؤمنها الوكالة الفنية للنقل البري في الحفاظ على الأرواح و الممتلكات و في تحقيق مؤشرات أفضل في مجال السلامة المرورية.

