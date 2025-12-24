Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير النقل يبحث مع السفير الامريكي تطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل

وزير النقل يبحث مع السفير الامريكي تطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل

مثلت آفاق تعزيز التعاون التونسي – الأمريكي في مجال النقل محور لقاء رشيد عامري وزير النقل ،اليوم الأربعاء، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس،بيل بزّي، بحضور ممثلين عن وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلين عن السفارة الأمريكية.

و حسب بلاغ إعلامي، “نوّه الجانبان بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال النقل بمختلف أنماطه وأكدا على مزيد الارتقاء بهذا التعاون تجسيما للإرادة السياسية لقيادتي البلدين”.

و أبرز الوزير دور قطاع النقل في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا على ” أهمية الربط الجوي بين تونس والولايات المتحدة والتعاون لإنجاز المشاريع الوطنية ذات الأولية ولا سيما في مجال الطيران المدني والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية” وأيضا في مجال الرقمنة وتركيز أنظمة النقل الذكي، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بكلا البلدين الصديقين.

من جهته، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على الأولوية التي يوليها الجانب الأمريكي لتطوير التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات لتطوير منظومة النقل بمختلف أنماطها ومزيد تعزيز الأمن والسلامة بها، باعتبار الدور الهام لهذا القطاع في دعم النموّ الاقتصادي وتنشيط المبادلات التجارية والسياحة بين البلدين.

و تم الاتفاق على مواصلة التباحث بين المختصين في كلا البلدين لوضع برامج عملية للتعاون والشراكة ودفع الاستثمار في قطاع النقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

688
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

369
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
345
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
308
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
297
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”
292
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
270
الأخبار

مهمة جديدة لجمال السلامي بعد قيادة منتخب الأردني إلى نهائي كأس العرب
270
اقتصاد وأعمال

برلمان : البنك المركزي والديوانة يتمسكان بتنقيح مقترح القانون المتعلق بتسوية مُخالفات الصرف
263
أخر الأخبار

ر.م.ع الصوناد : نحن في المراحل الأخيرة لإنتداب 1600 عون وإطار [فيديو]
257
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى