Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير النقل يتابع نشاط المعهد الوطني للرصد الجوي

وزير النقل يتابع نشاط المعهد الوطني للرصد الجوي

دعا وزير النقل خلال زيارة اداها الى المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى مزيد الحرص على التحلي باليقظة التامة وتوفير المعلومة بالدقة اللازمة وبالشكل الذي يضمن حسن توظيفها، مع تضييق المساحات الجغرافية حسب التأثيرات.

و أوصى خلال هذه الزيارة التي تهدف الى الاطلاع  على سير العمل خاصة في ظل التقلبات الجوية المنتظرة ، بإحكام التنسيق مع بقية الجهات المتدخلة لضمان الاستباقية والاستشراف والتدخل السريع والناجع.

و يتابع الوزير الأنشطة التي تؤمنها مصالح التوقعات العامة والخاصة بالأنشطة البحرية وأنشطة الطيران و كيفية إعداد التوقعات بداية من الرصد الى التحليل ثم إعداد النشرات بما في ذلك التحذيرية وخريطة اليقظة الجوية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة السبت.

كما عاين الوزير مركز معالجة البيانات بمختلف تجهيزاته الاعلامية الحديثة بما في ذلك الحاسوب ذي الدقة العالية في مجال النمذجة العددية و معالجة البيانات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

440
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

326
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء
270
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
255
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
255
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
251
الأخبار

ميركاتو : محمد العرعوري مدربا جديدا لمستقبل سليمان
244
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي
242
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد
242
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
236
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى