وزير النقل يتابع نشاط المعهد الوطني للرصد الجوي

أدى وزير النقل رشيد عامري مساء أمس الجمعة 30 جانفي 2026 زيارة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي للإطلاع على سير العمل خاصة في ظل التقلبات الجوية المنتظرة.

وتابع الوزير الأنشطة التي تؤمنها مصالح التوقعات العامة والخاصة بالأنشطة البحرية وأنشطة الطيران و كيفية إعداد التوقعات بداية من الرصد الى التحليل ثم إعداد النشرات بما في ذلك التحذيرية وخريطة اليقظة الجوية.

كما عاين الوزير مركز معالجة البيانات بمختلف تجهيزاته الاعلامية الحديثة بما في ذلك الحاسوب ذي الدقة العالية في مجال النمذجة العددية ومعالجة البيانات.

وثمن وزير النقل المجهودات المبذولة من قبل أعوان وإطارات المعهد لتأمين مختلف مهامه وذلك بالتنسيق مع كل الهياكل المعنية المتدخلة للمساهمة في حماية الارواح والممتلكات.

كما حثهم على مواصلة العمل على تطوير المنتجات والقدرات العلمية واللوجستية للمعهد، داعيا في ذات الوقت إلى مزيد الحرص على التحلي باليقظة التامة وتوفير المعلومة بالدقة اللازمة وبالشكل الذي يضمن حسن توظيفها، مع تضييق المساحات الجغرافية حسب التأثيرات واحكام التنسيق مع بقية الجهات المتدخلة لضمان الاستباقية والاستشراف والتدخل السريع والناجع.

