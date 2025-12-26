Français
الأخبار

وزير النّقل يعاين وضعية معدّات شركة أشغال السكك الحديدية التونسية

وزير النّقل يعاين وضعية معدّات شركة أشغال السكك الحديدية التونسية

إطلع وزير النقل، رشيد عامري، اليوم الجمعة ، في مستودع جبل جلود التابع لشركة أشغال السكك الحديدية التونسية،على وضعية المعدّات الثقيلة وعمليات صيانتها.

و حسب بلاغ اعلامي نشرته الوزارة، أوصى عامري بوضع جدول زمني لاستكمال عمليات إصلاح المعدّات الثقيلة مع تقدير ميزانية صيانة والعمل على إعادة تأهيل هذه المعدات واستغلالها في أقرب الآجال وبأنجع الطرق بما يمكّن من النهوض بوضعيّة السكّة وتنفيذ المشاريع المتعلّقة بمجال النّقل الحديدي وتحسين خدماته والإرتقاء بمؤشراته.

و أكّد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيد المشاريع الإستثمارية لهذه الشركة التي تملك عدّة مقومات للنجاح والإنخراط في توجّه الدّولة الرامي إلى تطوير منظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع باعتبار مزاياه التفاضلية ودوره في تحقيق الأهداف التنموية ببعديها الاقتصادي والإجتماعي.

و كان وزير النقل مرفوقا خلال هذه الزيارة بالمتصرّف المفوض للشركة و الرّئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و عدد من مسؤولي الوزارة.

