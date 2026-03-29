Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير تجارة النيجر في زيارة إلى تونس و برمجة تنظيم منتدى لأصحاب الأعمال

وزير تجارة النيجر في زيارة إلى تونس و برمجة تنظيم منتدى لأصحاب الأعمال

يؤدي وزير التجارة والصناعة بدولة النيجر عبدولي سيدو، على رأس وفد رسمي ووفد من رجال أعمال من بلده، زيارة رسمية إلى تونس من 31 مارس إلى 4 أفريل 2026، وذلك في إطار تجسيم تونس لاستراتيجيتها للتوجه نحو إفريقيا و تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية مع البلدان الإفريقية و دعم المنتوجات و الخدمات التونسية في الأسواق الإفريقية.

و سيتولّى وزيري تجارة تونس والنيجر افتتاح أشغال منتدى أصحاب الأعمال بالبلدين و لقاءات مهنية (B2B) و ذلك يوم الأربعاء 1 أفريل 2026 بدار المصدر.

كما يتضمن البرنامج جملة من الزيارات الميدانية لمؤسسات تونسية رائدة في مجالات ذات الاهتمام بالنسبة لدولة النيجر، ستؤمنها الغرفة الوطنية لنقابة مستشاري التصدير وجمعية Tunisie-Niger Développement.

و قالت وزارة التجارة و تنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الأحد 29 مارس 2026، إن الزيارة تهدف إلى استعراض واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس و النيجر و تقييمها و التباحث حول آفاق و سبل تطويرها و الترفيع في نسق المبادلات التجارية البينية، من خلال الاستغلال الأمثل للفرص غير المستغلة للمنتوجات و الخدمات في السوقين، و في ظل الأطر القانونية المتاحة، خاصة اتفاقية “الزليكاف”.

كما تهدف إلى التشجيع على القيام باستثمارات مشتركة في البلدين في القطاعات ذات الأولوية وخاصة تلك التي تحظى فيها تونس بقيمة مضافة عالية وبآفاق تصديرية هامة، على غرار الصناعات الغذائية و المواد الطبية و الصيدلانية و الاشغال العامة و البناء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

397
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا جديدًا للاتحاد العام التونسي للشغل خلفًا للطبوبي

394
اقتصاد وأعمال

الشركة التونسية للكهرباء والغاز: دخول حلول تكنولوجية أمريكية مبتكرة حيز الاستغلال
378
أخر الأخبار

الحرب في إيران: ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد بالفعل تكلفة الغذاء
358
الأخبار

النائبة سيرين مرابط توجّه سؤالًا شفاهيًا إلى وزير الشباب و الرياضة حول وضعية الرياضات الفردية و أبطال النخبة
345
اقتصاد وأعمال

دراسة: مديونية الأسر التونسية بلغت مستويات قياسية
322
أخر الأخبار

بقلم عماد الدرويش – الجزائر تتربع على عرش الغاز العالمي
318
اقتصاد وأعمال

عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة
313
أخر الأخبار

صفاقس تحتضن الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية والتكنولوجية بمشاركة واسعة من التلاميذ
312
أخر الأخبار

وصول 19 حافلة مزدوجة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي بالقصرين (فيديو)
308
أخر الأخبار

برايان آدامس يحيي حفلتين بدقّة: استعدادات مُكثفة لحدث فني عالمي في باجة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى