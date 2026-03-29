وزير تجارة النيجر في زيارة إلى تونس و برمجة تنظيم منتدى لأصحاب الأعمال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يؤدي وزير التجارة والصناعة بدولة النيجر عبدولي سيدو، على رأس وفد رسمي ووفد من رجال أعمال من بلده، زيارة رسمية إلى تونس من 31 مارس إلى 4 أفريل 2026، وذلك في إطار تجسيم تونس لاستراتيجيتها للتوجه نحو إفريقيا و تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية مع البلدان الإفريقية و دعم المنتوجات و الخدمات التونسية في الأسواق الإفريقية.

و سيتولّى وزيري تجارة تونس والنيجر افتتاح أشغال منتدى أصحاب الأعمال بالبلدين و لقاءات مهنية (B2B) و ذلك يوم الأربعاء 1 أفريل 2026 بدار المصدر.

كما يتضمن البرنامج جملة من الزيارات الميدانية لمؤسسات تونسية رائدة في مجالات ذات الاهتمام بالنسبة لدولة النيجر، ستؤمنها الغرفة الوطنية لنقابة مستشاري التصدير وجمعية Tunisie-Niger Développement.

و قالت وزارة التجارة و تنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الأحد 29 مارس 2026، إن الزيارة تهدف إلى استعراض واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس و النيجر و تقييمها و التباحث حول آفاق و سبل تطويرها و الترفيع في نسق المبادلات التجارية البينية، من خلال الاستغلال الأمثل للفرص غير المستغلة للمنتوجات و الخدمات في السوقين، و في ظل الأطر القانونية المتاحة، خاصة اتفاقية “الزليكاف”.

كما تهدف إلى التشجيع على القيام باستثمارات مشتركة في البلدين في القطاعات ذات الأولوية وخاصة تلك التي تحظى فيها تونس بقيمة مضافة عالية وبآفاق تصديرية هامة، على غرار الصناعات الغذائية و المواد الطبية و الصيدلانية و الاشغال العامة و البناء.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



