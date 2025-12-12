Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير تكنولوجيات الاتصال: هدفنا رقمنة 80 % من الخدمات الإدارية في أفق سنة 2030

وزير تكنولوجيات الاتصال: هدفنا رقمنة 80 % من الخدمات الإدارية في أفق سنة 2030

أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، أنّ الهدف في أفق 2030 هو رقمنة 80 بالمائة من الخدمات الإدارية، وذلك في إطار التمشي الأمثل للقضاء على الفساد وتحسين مناخ الأعمال.

وخلال حلقة نقاش تحت عنوان “إدارة لاقتصاد مرن”، انتظمت مساء أمس الخميس في إطار أيّام المؤسسة في دورتها 39، التّي تنطلق فعالياتها رسميا صباح اليوم الجمعة وتتواصل إلى السبت 13 ديسمبر 2025، قال الوزير إن إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية سيمكن من الانفتاح على المؤسسات الناشئة ودعم قدراتها لتتمكن من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بهذه الصفقات، وسيتم ذلك ضمن رؤية شاملة في سياق المخطّط الخماسي 2026 /2030 للاهتمام بالذّكاء الاصطناعي والرّقمنة واعتمادها في التعامل الأفقي بين مختلف الإدارات.

وأكّد الهميسي وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تعميم التعامل على 24 وزارة سيتم في غضون السنتين القادمتين، مع إرساء تطبيقة خدمات إدارية جوالة موحدة.

واعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال أن الهدف من ذلك هو تسهيل المعاملات خدمة للمواطن والمؤسسة من خلال تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية، على غرار استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، ومعاليم الجولان والتصريح الجبائي باعتماد المعرف الوحيد…ويقتضي ذلك بحسب وزير تكنولوجيا الاتصال تكوين الموارد البشرية المختصة.

وأوضح بخصوص تساؤلات بشأن سوء فهم قانون المناولة، ان القانون يحمي العمل الظرفي محدود المدة لمؤسسات الخدمات، ولكنه يقطع مع التشغيل الهش وتحيل بعض مؤسسات الواجهة، التي تشغل البعض على خلاف الصيغ القانونية ودون أجر لائق، بل متفاوت بين مؤسسة وأخرى من المجموعة الاقتصادية ذاتها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

353
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور

309
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
302
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
292
أخر الأخبار

قانون المالية 2026 عند رئيس الجمهورية: بين المُصادقة والرفض، كيف تُسير الدولة دستوريا ؟ (فيديو)
282
الأخبار

النجم الساحلي : التركيبة الجديدة للإطار الفني
271
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة
268
أخر الأخبار

وزير الصحة : غدا تنطلق البداية الفعلية لأشغال مستشفى الملك سلمان (فيديو)
245
أخر الأخبار

عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجن في حال استعمال المعدات الادارية لأغراض شخصية: مختص في الحوكمة يكشف كلّ التفاصيل [فيديو]
240
أخر الأخبار

العميد هيثم زناد يؤكّد ارتفاع ظاهرة استهلاك المخدّرات [فيديو]
232
الأخبار

كاتب الدولة للخارجية يلتقي وفدا عن الخارجية الباكستانية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى