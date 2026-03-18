وزير تكنولوجيات الاتصال يتابع سير العمل في مكاتب البريد لتسهيل الخدمات للمواطنين

في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات في أفضل الظروف خلال الفترة التي تشهد ذروة المعاملات المالية والبريدية، استعدادا لعيد الفطر المبارك، أجرى وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، امس الثلاثاء 17 مارس 2026، زيارات ميدانية إلى عدد من مكاتب البريد التي تؤمن حصص عمل ليلية يومي 17 و18 مارس، شملت كلاً من مكتب بريد أريانة، ومكتب بريد الشرقية 2، ومكتب بريد حي الغزالة، ومكتب بريد رواد، بالإضافة إلى مركز الفرز بالمركب البريدي تونس قرطاج الذي يضم مركز معالجة البعائث والسلع وتأمين نقلها إلى مختلف جهات ومناطق الجمهورية، فضلاً عن مكتب تبادل البعائث مع الخارج.

مكاتب البريد تؤمن حصص عمل ليلية لتلبية احتياجات المواطنين

بدأت الزيارة بتفقد مكتب بريد أريانة، حيث اطلع الوزير على سير العمل في هذه الفترة التي تشهد كثافة في المعاملات المالية بسبب اقتراب عيد الفطر.

إجراءات لتسهيل المعاملات وتيسير الخدمات خلال عيد الفطر

كما تفقد مكتب بريد الشرقية 2 ومكتب بريد حي الغزالة، حيث اطلع على كيفية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في مقدمتها دفع المعاشات، والتحويلات المالية، إلى جانب خدمات البريد السريع.

مركز الفرز بالمركب البريدي تونس قرطاج: دور حيوي في تأمين المعاملات البريدية

وتواصلت الزيارة إلى مركز الفرز بالمركب البريدي تونس قرطاج، الذي يضم مركز معالجة البعائث والسلع، حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل حول آلية معالجة البريد والبعائث وتأمين نقلها إلى مختلف مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى مكتب تبادل البعائث مع الخارج، الذي يضمن تسهيل العمليات البريدية الدولية.

