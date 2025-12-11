Français
وسائل الإعلام: مجلة تايم تختار “مهندسي الذكاء الاصطناعي” شخصيات العام

كما جرت العادة في شهر ديسمبر من كل عام منذ عام 1927، أعلنت مجلة تايم في عددها الخاص عن شخصية العام، مُبرزةً على غلافها أبرز الشخصيات في ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشمل هؤلاء ثمانية من “مهندسي الذكاء الاصطناعي” الذين يظهرون في الصورة: مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا؛ ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة إيه إم دي؛ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة إكس إيه آي؛ جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا؛ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي؛ ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في جوجل؛ ديب مايند؛ داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك؛ وخبيرة جامعة ستانفورد فاي-فاي لي.

تسلط قائمة المكرمين الضوء على ثقل وتأثير الأفراد على الساحة الدولية، بدءًا من أدولف هتلر عام 1938 وصولًا إلى نجمة البوب ​​تايلور سويفت عام 2023، ثم دونالد ترامب على الغلاف عام 2024. هذا العام، تحتفي المجلة بالذكاء الاصطناعي، واضعةً الإنسان فوق الآلة، في انتظار ثورات السنوات القادمة.

بالنسبة لمحرري مجلة تايم، فإن الذكاء الاصطناعي يهيمن بالتأكيد على الأخبار هذا العام، 2025، من حيث الاستهلاك الهائل للطاقة بواسطة خوادم الذكاء الاصطناعي، واختفاء الوظائف، والمعلومات المضللة، وما إلى ذلك.

