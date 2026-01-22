وسط الفيضانات… فرق الإنقاذ تنتصر للحياة: إنقاذ أم شابة ومولودها في لحظة إنسانية مؤثرة ببن عروس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في مشهد إنساني، نجحت وحدات التدخل ببن عروس في إنقاذ امرأة شابة تبلغ من العمر 24 سنة كانت في حالة مخاض، وذلك بالتزامن مع تواصل عمليات ضخ المياه الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة.

وفور ورود نداء الاستغاثة، تحرك فريق الإسعاف على وجه السرعة نحو منطقة المروج 3، حيث كانت المرأة تقيم بالطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية، في ظروف مناخية صعبة ووسط ارتفاع منسوب المياه.

وقد تولّى الأعوان تقديم الإسعافات الضرورية وتأمين عملية الإجلاء بكل مهنية وحرص، ليتم نقل الأم في ظروف آمنة، حيث أكدت المعطيات أن الأم ومولودها يتمتعان بصحة جيدة.

