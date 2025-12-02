وصفة رندة: اللازانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

المكونات:

1 علبة معكرونة لازانيا رندة

150 غرام جبن جرويير مبشور

صلصة البشاميل

1 لتر حليب

70 غرام دقيق

70 غرام زبدة

ملح

جوزة الطيب

صلصة البولونيز

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصل مفروم

1 فص ثوم مهروس

1 جزرة مبشورة

كرفس

500 غرام لحم مفروم

3 أوراق غار

8 طماطم طازجة

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

ملح وفلفل

طريقة التحضير



صلصة البولونيز

1 – في القليل من زيت الزيتون، واقلي البصل والجزر والكرفس

2 – أضيفي اللحم المفروم واتركيه يطهى قليلاً مع التحريك من حين لآخر.

3- أضيفي معجون الطماطم والملح والفلفل والطماطم الطازجة المقطعة مع فص الثوم المهروس وقليل من الماء. اتركي المزيج يطهى على نار خفيفة لبضع دقائق.

صلصة البشاميل

1 – في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة. أضيفي الدقيق مع التحريك جيداً.

2- أضيفي القليل من الحليب مع الاستمرار في الخلط جيداً بالخفاقة حتى يتم امتصاص الكمية بالكامل.

3- تتبل بالملح والفلفل والقليل من جوزة الطيب. استمري في التسخين مع الخلط حتى تتكاثف الصلصة البيضاء.

ترتيب طبقات اللازانيا

1- في طبق مدهون بالزبدة، ضعي كمية من صلصة البولونيز، طبقة من العجين، غطيها بصلصة البولونيز، ثم البشاميل وأخيراً الجبن السويسري.

2- كرري العملية للحصول على عدة طبقات، وانهي بالبشاميل والجبن السويسري.

3 – اخبزيها في فرن ساخن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة.

