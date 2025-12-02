وصفة رندة: اللازانيا

المكونات:
1 علبة معكرونة لازانيا رندة
150 غرام جبن جرويير مبشور
صلصة البشاميل
1 لتر حليب
70 غرام دقيق
70 غرام زبدة
ملح
جوزة الطيب
صلصة البولونيز
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 بصل مفروم
1 فص ثوم مهروس
1 جزرة مبشورة
كرفس
500 غرام لحم مفروم
3 أوراق غار
8 طماطم طازجة
2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
ملح وفلفل
طريقة التحضير
صلصة البولونيز
1 – في القليل من زيت الزيتون، واقلي البصل والجزر والكرفس
2 – أضيفي اللحم المفروم واتركيه يطهى قليلاً مع التحريك من حين لآخر.
3- أضيفي معجون الطماطم والملح والفلفل والطماطم الطازجة المقطعة مع فص الثوم المهروس وقليل من الماء. اتركي المزيج يطهى على نار خفيفة لبضع دقائق.
صلصة البشاميل
1 – في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة. أضيفي الدقيق مع التحريك جيداً.
2- أضيفي القليل من الحليب مع الاستمرار في الخلط جيداً بالخفاقة حتى يتم امتصاص الكمية بالكامل.
3- تتبل بالملح والفلفل والقليل من جوزة الطيب. استمري في التسخين مع الخلط حتى تتكاثف الصلصة البيضاء.
ترتيب طبقات اللازانيا
1- في طبق مدهون بالزبدة، ضعي كمية من صلصة البولونيز، طبقة من العجين، غطيها بصلصة البولونيز، ثم البشاميل وأخيراً الجبن السويسري.
2- كرري العملية للحصول على عدة طبقات، وانهي بالبشاميل والجبن السويسري.
3 – اخبزيها في فرن ساخن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة.
