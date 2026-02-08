وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ عن وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس”، اليوم الأحد 8 فيفري 2026، إلى ميناء بنزرت التجاري، في إطار دعم أسطول الجرّ البحري وتعزيز جاهزية الميناء.

و يُعد هذا الجرّار مكسبًا هامًا من شأنه المساهمة في الرفع من مؤشرات المردودية وتحسين نسق العمل داخل الميناء، إضافة إلى تعزيز شروط السلامة والأمن أثناء عمليات إرساء ومغادرة السفن، وضمان حماية البضائع والمنشآت المينائية.

و يأتي هذا التدعيم في سياق سعي ديوان البحرية التجارية والموانئ إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المينائية، بما يستجيب لمتطلبات الحركة التجارية البحرية ويعزّز تنافسية الموانئ التونسية.

