وصول الشحنة الأولى من زيت الزيتون التونسي إلى الأردن

استقبل الأردن أولى كميات زيت الزيتون المستوردة يوم الأحد الفارط، بهدف سد النقص الكبير في الإنتاج المحلي للموسم الحالي الذي انخفض حسب التقديرات أكثر من 50% . وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الذراع الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع، عن وصول الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي من نوع بكر ممتاز “إنتاج الموسم الحالي” إلى مستودعاتها تمهيداً لصرفها إلى أسواق المؤسسة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة عصام الجراح، بداية هذا الاسبوع، أن الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي ستكون متوافرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا بسعر 21 دينارا اردنيا اي ما يعادل 25.41 اورو للجالون سعة 5 لترات بعد انتهاء الفحوصات المخبرية والحسية اللازمة؛ لضمان جودة وسلامة الزيت قبل طرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال، إن وزارة الزراعة منحت المؤسسة رخصة لشراء 1 مليون لتر من زيت الزيتون المستورد، وإن باقي الكميات المتعاقد عليها سترد تباعا الى المؤسسة خلال الشهر الحالي حسب الشحنات والدفعات المتفق عليها مع الجانب التونسي.

وأضاف الجراح، أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير بدائل متعددة للمستهلكين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون المحلي، وبما يحقق التوازن في السوق ويحد من أي ممارسات احتكارية.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى متابعة إعلاناتها الرسمية لمعرفة موعد طرح الزيت، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خططها الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

يشار الى انه قد تمت المصادقة على برنامج وطني لترويج زيت الزيتون التونسي لعام 2026 بهدف توسيع حضور المنتج في الأسواق العالمية. وجرى التخطيط لأكثر من ثلاثين إجراء لتعزيز تنافسية القطاع. الهدف المركزي: تنويع وجهات التصدير إلى ما وراء الأسواق التقليدية.

الخطة، التي تمت الموافقة عليها تشمل المشاركة في معارض دولية، وتنظيم بعثات استكشافية، وعمليات ترويجية مستهدفة في الخارج، بالإضافة إلى استقبال وفود تجارية في تونس.

كما تهدف الأيام المهنية المنظمة بالشراكة مع السفارات إلى تعزيز شبكات الأعمال وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة. وتركز الاستراتيجية أيضًا على التواصل حيث سيتم إطلاق حملة واسعة لتثمين علامة “صنع في تونس”، مصحوبة بوسائل إعلامية حديثة.

