وصول 14 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من لبنان

وصل بعد ظهر اليوم الأحد الى مطار تونس قرطاج، 14 تونسيا، قادمين من العاصمة الأردنية عمان على متن الخطوط الملكية الأردنية، وذلك بعد اجلائهم من لبنان، الذي يشهد في الفترة الأخيرة أوضاعا أمنية حرجة الى جانب بلدان منطقة الخليج والشرق الأوسط نتيجة الاستهدافات العسكرية.

و كان في استقبال هؤلاء التونسيين المقيمين في لبنان، ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونشطاء في المجتمع المدني، الى جانب أفراد من عائلاتهم.

و أفادت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية بية عبد الباقي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الوزارة اشتغلت على الملف، من خلال التواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان، والذين وجهوا نداءات لرئاسة الجمهورية من أجل اجلائهم وتأمين عودتهم إلى تونس.

و أكدت أن رئاسة الجمهورية استجابت لطلبهم، وتولت وزارة الشؤون الخارجية تسهيل عودتهم عبر سفارة تونس في الأردن، التي قامت بدورها بتأمين عملية عبورهم من لبنان، مشيرة الى أن مصاريف العودة تكفل بها ديوان التونسيين بالخارج (راجع بالنظر الى وزارة الشؤون الاجتماعية)، الذي قام باقتناء تذاكر السفر.

و أوضحت أنه وقع تأمين عودة 14 تونسيا من جملة 100 مطلب عودة، في انتظار تأمين عودة البقية على دفعات عبر رحلات أخرى في قادم الأيام، مؤكدة بأن التنسيق جار لتوفير المقاعد الممكنة، مع كل من خطوط طيران الشرق الأوسط (اللبنانية) والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

و بخصوص التونسسين المقيمين في إيران، صرحت عبد الباقي بأن هناك 95 تونسيا يقيمون في هذا البلد، عاد منهم 17 الى أرض الوطن، بعد أن عبروا عن رغبتهم في ذلك الأسبوع الفارط.

من جانبها، بينت المواطنة “خولة” العائدة اليوم من لبنان، أن العديد من المباني والمنازل قد تعرضت للهدم والتدمير في الضاحية الجنوبية اللبنانية أين تقيم، معتبرة بأن ما عاشته في الأيام الأخيرة لم تشهد له مثيلا طيلة سنوات إقامتها ال 14 في الأراضي اللبنانية.

كما عبرت عن امتنانها للدولة التونسية التي استجابت مباشرة لندائهم في العودة الى أرض الوطن، وثمنت جهود السفارة التونسية في لبنان في التنسيق لعملية عودتها الى تونس، مؤكدة أنها وجدت كل الاحاطة طيلة رحلة العودة التي انطلقت من لبنان مرورا بالمملكة الأردنية، وصولا إلى بلدها تونس.

يذكر أن عدد التونسيين المقيمين في لبنان يبلغ أكثر من 230 مواطناً، موزعين أساساً بين الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي “صور” و”صيدا” وبعض المناطق الغربية، وأن أغلب أبناء الجالية هم من حاملي الجنسية المزدوجة التونسية واللبنانية، أو من التونسيات المتزوجات من لبنانيين.

و تجدر الاشارة الى أن البعثة الدبلوماسية التونسية بلبنان، كانت أصدرت منذ اليوم الأول للاستهدافات بلاغاً، دعت فيه أفراد الجالية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في الغرض، فضلا عن تخصيص رقم هاتف للطوارئ وبريد إلكتروني لتلقي استفسارات أبناء الجالية وتقديم الإحاطة اللازمة لهم:

– الواتساب 00961.81.369.290

– الهاتف القار 00961.5.457.431 // 00961.5.457.430

– البريد الإلكتروني [email protected]

