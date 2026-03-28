وصول 19 حافلة مزدوجة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي بالقصرين (فيديو)

في إطار تعزيز أسطول النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تابع والي القصرين السيد زياد الطرابلسي، مساء الجمعة 27 مارس 2026، وصول عدد 19 حافلة مزدوجة جديدة.

ووفق ما أكده البيان الرسمي، ستتولى الشركة الجهوية للنقل بالقصرين استغلال هذه الحافلات، لتأمين النقل العمومي في ظروف تتسم بالأمن والسلامة، وتعزيز راحة المواطنين خلال تنقلاتهم اليومية.

ويأتي هذا التدخل ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحديث أسطول النقل العمومي بالجهة، وتوفير وسائل نقل أكثر فعالية وأمانًا لسكان ولاية القصرين.

