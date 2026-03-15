وفاة الإعلامي جمال الريان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توفي الإعلامي البارز في العالم العربي جمال الريان عن عمر ناهز 73 عاما، بعد مسيرة طويلة في مجال الصحافة التلفزيونية، جعلته من أبرز الوجوه الإعلامية في المنطقة.

الراحل مذيع فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأردنية، وُلد في 23 أوت 1953 بمدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وبدأ مسيرته الإعلامية في التلفزيون الأردني سنة 1974، قبل أن يعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية و إذاعة كوريا الجنوبية.

و انضم الريان إلى شبكة الجزيرة الإعلامية منذ انطلاقتها سنة 1996، وكان أول من قدّم نشرة الأخبار على شاشتها، واشتهر بتقديم برامج إخبارية و تحليلية و مشاركته في تغطية أبرز الأحداث السياسية في الشرق الأوسط.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



