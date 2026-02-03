Français
وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة

نعت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الفنانة التونسية المقيمة بمصر سهام قريرة، التي وافتها المنية بعد أسابيع من تعرضها إلى حادث مرور خطير في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت الفقيدة قد تعرضت، رفقة شقيقها، إلى حادث سير خلال النصف الأول من شهر جانفي الماضي، حيث تم نقلها في حالة وصفت بالحرجة للغاية، وظلت منذ ذلك الحين تحت العناية الطبية.

وكان نقيب المهن الموسيقية ماهر الهمامي قد أكد في وقت سابق أن الحالة الصحية لسهام قريرة كانت “حرجة جدا”، ما زاد من مخاوف تدهور وضعها الصحي قبل أن يتم الإعلان عن خبر وفاتها.

وقد خلّف رحيل الفنانة حالة من الحزن في الأوساط الفنية التونسية، خاصة أنها عُرفت بنشاطها الفني وإسهاماتها في الساحة الموسيقية، لتفقد بذلك الأسرة الثقافية في تونس إحدى بناتها.

 

مواضيع ذات صلة:

